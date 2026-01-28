المالكي: لن نرضخ للإملاءات الأمريكية ومستمرون في خيارنا الوطني حتى النهاية

منذ 3 ساعات

أربيل (كورجستان24)- أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، نوري المالكي، بياناً شديد اللهجة رد فيه على التصريحات الأمريكية الأخيرة، رافضاً ما وصفه بـ"التدخل السافر" في الشؤون الداخلية للعراق.

وقال المالكي في تدوينة على منصة اكس: "نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادته، وتعدياً غير مقبول على قرار الإطار التنسيقي في اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".

وأكد المالكي أن لغة الحوار هي "الخيار السياسي الوحيد" للتعامل بين الدول، مشدداً على رفض العراق القاطع للجوء إلى "لغة الإملاءات والتهديد" التي تحاول مصادرة القرار الوطني المستقل.

وشدد المالكي على مضيه في المسار السياسي الحالي، قائلاً: "انطلاقاً من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي، فسوف استمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

يأتي هذا الرد المباشر بعد ساعات من تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عارض فيها بشدة عودة المالكي لرئاسة الحكومة ولوّح بقطع المساعدات عن العراق.