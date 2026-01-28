مراسل كوردستان24: توقف الاشتباكات في كوباني والحسكة وجل آغا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر ميدانية بتوقف الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش العربي السوري في كلٍّ من مدن كوباني والحسكة وبلدة جل آغا، وسط حالة من الهدوء الحذر التي سادت المنطقة عقب أيام من التوتر العسكري.

وقال مراسل كوردستان24 من قامشلو، ديلان بارزان، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، إن القتال توقّف حالياً بين الطرفين بعد موجة تصعيد شهدتها مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية.

وبحسب المراسل، لا تزال أسباب هذا الهدوء غير واضحة حتى اللحظة، وما إذا كانت مرتبطة بزيارة مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إلى دمشق، أو بالتفاهمات المحتملة التي جرى بحثها خلال الاجتماعات الأخيرة.

وأشار إلى أن معلومات غير مؤكدة تفيد بدخول قوات أمنية تابعة للحكومة السورية إلى مناطق ذات غالبية عربية في محافظة الحسكة، دون صدور أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

وكان وفد من قوات سوريا الديمقراطية برئاسة مظلوم عبدي قد وصل أمس الثلاثاء إلى دمشق، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة السورية لبحث وقف إطلاق النار وآليات تنفيذ بنود التفاهمات السابقة.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر مطّلع أن الاجتماع بين عبدي ومسؤولي حكومة دمشق انتهى بالتوصل إلى تفاهم جديد يقضي بوقف القتال وتعزيز الأمن الداخلي، وضمان حماية المدنيين في مدينتي الحسكة وقامشلو ومناطق أخرى في شمال شرقي سوريا.