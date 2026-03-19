رئيسة وزراء لاتفيا لـ "كوردستان 24": يجب على روسيا تحمّل تكاليف حرب أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- صرحت رئيسة وزراء لاتفيا بأنه لا ينبغي لروسيا أن تستفيد من الحرب في أوكرانيا، مشددة على ضرورة إلقاء تكاليف الأزمات وهذه الحرب على عاتق موسكو.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24" بارزان حسن، أشارت إيفيكا سيلينيا، رئيسة وزراء لاتفيا، إلى أنه "سيكون من الخطأ الفادح أن تستفيد روسيا من هذه الحرب".

وأضافت: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة مع القادة الأوروبيين وشركائنا ودول مثل بريطانيا وكندا لتقليل وتقييد قدرات روسيا على الحصول على الموارد المالية لآلتها العسكرية".

كما حذرت من أن "روسيا تحاول باستمرار إيجاد طرق أخرى للالتفاف على العقوبات"، وأوضحت قائلة: "يجب ألا ننسى هذه الحقيقة".

وبشأن موقف أوكرانيا، تحدثت سيلينيا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلة: "يقول الرئيس زيلينسكي دائماً إنه يجب تحجيم روسيا وإيقافها؛ في الواقع، لا ينبغي لأوكرانيا أن تدفع ثمن هذه الحرب، بل روسيا هي من يجب أن تدفع الثمن".

وفي ختام حديثها، أكدت على تداعيات الحرب على أوروبا، مشيرة إلى أن "الأوروبيين يدفعون حالياً ضريبة معينة بسبب الأزمات التي اختلقتها روسيا؛ هذه الأزمة ليس سببها أوكرانيا بل روسيا، لذا يجب أن نضع فاتورة التكاليف على طاولة روسيا لا أوكرانيا".

تعد لاتفيا من أكثر الدول الأوروبية دعماً لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، قدمت لاتفيا حتى عام 2025 حوالي 860 مليون يورو من المساعدات المتنوعة لأوكرانيا، منها 540 مليون يورو كانت مساعدات عسكرية فقط.

كما تعهدت حكومة لاتفيا بتقديم مساعدات عسكرية سنوية بنسبة 0.25% من إجمالي ناتجها المحلي (GDP) لأوكرانيا، والاستمرار في تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة.