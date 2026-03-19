كايا كالاس لـ "كوردستان 24": الاتحاد الأوروبي يريد إنهاء فوضى الحرب

أربيل (كوردستان24)- صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن الحرب في الشرق الأوسط أثرت على العالم أجمع، مؤكدة أن الجميع في الاتحاد الأوروبي يرغبون في إنهاء هذه الفوضى، كما كشفت عن بذل جهود حثيثة بالتعاون مع الدول العربية لإيجاد حل للأزمة.

اليوم الخميس، 19 آذار/مارس 2026، وعلى هامش اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ردها على سؤال لمراسل "كوردستان 24" حول التوترات مع إيران والحرب في الشرق الأوسط: "ما يحدث في الشرق الأوسط له تأثير على العالم بأسره، ونحن نعمل مع شركائنا في دول الخليج لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب".

وبشأن موعد انتهاء الحرب، صرحت كالاس لـ "كوردستان 24": "لا أملك صندوقاً سحرياً لأخبركم متى ستنتهي الحرب، ولكن ما يهمنا هو أن الجميع في الاتحاد الأوروبي يريدون رؤية نهاية لهذه الحرب؛ فنحن نرى حجم الفوضى التي أحدثتها في الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته نلمس آثارها وتداعياتها على العالم".

وسلطت المسؤولة الأوروبية الضوء على التداعيات الاقتصادية للحرب، مشيرة إلى أن "85% من النفط والغاز الذي يمر عبر مضيق هرمز يتجه إلى آسيا، ونرى الآن نشوء مشاكل هناك أيضاً. وبالمثل، واجهت عمليات نقل الأسمدة الكيماوية التي تحتاجها الدول الإفريقية صعوبات؛ فعلى سبيل المثال، 54% من الأسمدة المرسلة إلى السودان تمر عبر مضيق هرمز".

وفي ختام حديثها، شددت كايا كالاس على استمرار الجهود الدبلوماسية قائلة: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا الخليجيين، وكذلك مع مصر والأردن، ونعمل جاهدين للتوصل إلى حل يُمكّن الأطراف من وضع حد لهذه الحرب".