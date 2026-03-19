تعرّض مصفاة نفط ثانية في الكويت لاستهداف بمسيّرة واندلاع حريق فيها

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اندلع حريق في مصفاة نفط ثانية تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية الخميس اثر هجوم بمسيّرة، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام.

وقالت الوزارة على "إكس" "تعرّض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيّرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".

واستهدفت مسيّرة الخميس أيضا مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة ذاتها بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في إحدى وحداتها التشغيلية.

AFP