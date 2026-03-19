دهوك تتزين لاستقبال "أعياد الربيع".. استنفار سياحي وتسهيلات لاستقطاب آلاف الزوار

أربيل (كوردستان24)- تتجلى ملامح الحياة والنشاط التجاري في مركز مدينة دهوك بإقليم كوردستان يوماً بعد آخر مع اقتراب حلول الأعياد الوطنية والدينية، حيث تسود حالة من التفاؤل الكبير بين أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص الذين استكملوا كافة تحضيراتهم اللوجستية والخدمية لاستقبال الزوار.

وتسعى الجهات المعنية في المحافظة إلى تقديم أفضل الخدمات للسياح القادمين، لاسيما المتوافدين من محافظات وسط وجنوب العراق، لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة تعكس كرم الضيافة الذي تُعرف به المنطقة.

إقبال مبكر وانتعاش فندقي

لم ينتظر السياح حلول أيام العيد لبدء رحلاتهم، بل بدأت قوافل الزائرين بالتوافد مبكراً. وفي هذا السياق، يقول "فهيل تروانشي"، وهو صاحب أحد الفنادق في المدينة: "لقد بدأ توافد السياح منذ فترة، سواءً ضمن مجموعات سياحية منظمة أو بشكل فردي، ومعظمهم قادمون من مناطق وسط وجنوب العراق، إلى جانب زوار من خارج البلاد".

ويضيف تروانشي موضحاً تنوع المواسم السياحية الحالية: "كما تعلمون، نحن نعيش أجواء مناسبة (نوروز) وعيد رأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو) في الأول من نيسان/أبريل. ورغم بعض الصعوبات التي واجهناها سابقاً، إلا أن الأمور في دهوك -ولله الحمد- تسير الآن بكل يُسر، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال جميع السياح وتقديم أفضل الخدمات لهم".

استنفار رسمي وخطوط ساخنة

على الصعيد الرسمي، لم تقتصر الاستعدادات على القطاع الخاص؛ فقد أعلنت مديرية سياحة دهوك استنفار كامل طاقاتها وكوادرها لاستقبال آلاف السياح من داخل الإقليم وخارجه، واضعةً جميع المواقع والمنشآت السياحية في حالة تأهب قصوى لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات.

ويؤكد المتحدث باسم هيئة السياحة في دهوك، "شمال جعفر"، خلو المداخل والحدود من أي عوائق تعرقل وصول الزائرين، قائلاً: "فنادقنا، مواقعنا السياحية، أماكن الإيواء والترفيه، فضلاً عن المطاعم، جميعها مستعدة وبانتظار الترحيب بالزوار".

وحول الخطط الإدارية المتبعة، يوضح جعفر: "تتضمن خطة عملنا في هذه المرحلة تشغيل الخط الساخن الخاص بالمديرية ليكون في خدمة السياح على مدار الساعة للرد على استفساراتهم أو تلبية نداءاتهم. كما ستقوم فرقنا الميدانية بزيارة وتفقد المواقع السياحية بشكل دوري، وسط إشراف مباشر من قبل المدير العام لضمان جودة الخدمات المقدمة".

أرقام تعكس الأهمية الاقتصادية

وتُعد دهوك وجهة سياحية رائدة، حيث تحتضن المحافظة نحو 750 منشأة سياحية متنوعة، تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 17 ألف سائح في الليلة الواحدة. ولا يقتصر دور هذا القطاع الحيوي على الترفيه فحسب، بل يمثل رافداً أساسياً لاقتصاد المنطقة، إذ يساهم في توفير فرص عمل مباشرة لقرابة 13 ألف شخص.

رسالة أمن واستقرار

وتجتمع الرسائل الصادرة من دهوك، بشقيها الرسمي والشعبي، على إيصال صورة واضحة بأن المدينة تنعم بالأمن والاستقرار، وأن أبوابها مشرعة أمام الجميع. ويتطلع العاملون في القطاع السياحي إلى موسم حافل بالنشاط، ليثبتوا مجدداً أن التحديات لن تقف عائقاً أمام مسيرة التنمية وازدهار قطاع السياحة، واستمرار روح الترحيب بضيوف كوردستان.