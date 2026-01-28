شامي: مفاوضات دمشق تجري بإشرافٍ دولي وفي حال فشلها فإن قواتنا لن تتراجع

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فرهاد شامي، أن المفاوضات واللقاءات الجارية في دمشق تتم تحت إشراف دولي.

مشدداً في الوقت ذاته على أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فإن القوات لن تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء.

وخلال تصريحٍ لـ قناة روناهي، أكّد شامي، على الأهمية المحورية لدور الحاضنة الشعبية، قائلاً إن موقف الشعب الكوردي في "روج آفا" وإقليم كوردستان وأوروبا يلعب دوراً حاسماً، وبإمكانه تغيير مسار الأحداث في هذه المرحلة الحساسة.

معتبراً أن بقاء الجماهير في الميادين ودعمهم للمقاومة هو الضمانة لتجاوز هذه الأوضاع بسلام.

وفيما يخص الاحتمالات المطروحة أمام العملية السياسية والعسكرية، أوضح المسؤول الإعلامي أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح الحل الدبلوماسي.

مشيراً إلى أن نتائج المفاوضات الدولية في دمشق سيتم الكشف عنها للشعب في القريب العاجل، لكنه استدرك بالقول إنه في حال لم تثمر الدبلوماسية، فإنهم غير مستعدين للتراجع قيد أنملة.

كما وجه شامي تحذيراً للطرف الآخر، موضحاً أنه إذا قرر "العدو" استئناف الهجمات، فإن الرد لن يقتصر على الدفاع فحسب، بل سيخوضون معركة تتضمن خطوات استراتيجية كبرى.

وفي الختام، طمأن فرهاد شامي أهالي المنطقة بأن هذا النضال سيتوج بالنصر، داعياً إياهم إلى الثقة بقواتهم وعدم الانسياق وراء الدعاية والحرب النفسية التي يمارسها الخصوم.