العراق ضمن أكبر الشركاء التجاريين للهند بحجم تبادل يتجاوز 33 مليار دولار

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لبيانات رسمية نشرها موقع "إنفوفليكس" (InfoFlix) المتخصص في الإحصاءات الاقتصادية العالمية، حلّ العراق ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية الهند، حيث استورد سلعاً واحتياجات بقيمة 33.3 مليار دولار.

وأفاد الموقع اليوم الخميس، 29 كانون الثاني 2026، بأن العراق جاء في المرتبة السابعة عالمياً بين الدول التي تمتلك أكبر حجم تبادل تجاري مع الهند، حيث بلغ حجم تجارته 33.3 مليار دولار، مما يعد مؤشراً على تطور العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

وبحسب تصنيف موقع "إنفوفليكس"، جاء ترتيب الدول الأعلى تبادلاً تجارياً مع الهند كالتالي:

1. الصين: 118.4 مليار دولار.

2. الولايات المتحدة: 118.2 مليار دولار.

3. الإمارات العربية المتحدة: 83.6 مليار دولار.

4. روسيا: 5.6 مليار دولار (كما ورد في المصدر).

5. المملكة العربية السعودية: 43.3 مليار دولار.

6. سنغافورة: 35.6 مليار دولار.

7. العراق: 33.3 مليار دولار.

8. إندونيسيا: 29.4 مليار دولار.

9. هونغ كونغ: 28.6 مليار دولار.

10. كوريا الجنوبية: 27.5 مليار دولار.