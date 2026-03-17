ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية حرب الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ الثلاثاء، إذ قفزت بأكثر من 5% بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، مدفوعة بمخاوف مستمرة بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط حيث تتعرض منشآت الطاقة الاستراتيجية لهجمات متجددة.

قرابة الساعة 06,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأميركي، بنسبة 5,16% ليصل إلى 98,32 دولارا للبرميل.

كما ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 4,67% ليصل إلى 104,88 دولارات للبرميل.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترمب دعوته للدول للمساعدة في فتح مضيق هرمز، وانتقد عدم حماس بعض الدول لتقديم المساعدة.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن وزراء خارجية التكتل "لا يرغبون" حاليا في توسيع نطاق مهمة البحرية الأوروبية أسبيدس في الشرق الأوسط لتشمل المضيق.

وقال محللون لدى مؤسسة استشارات الطاقة ريتربوش اند اسوشيتس في مذكرة "يشهد قطاع النفط عمليات بيع ... على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز تزامنا مع مناشدة ترامب المساعدة في مرافقة الناقلات المبحرة في المضيق".

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة "لا تمانع" مرور بعض السفن الإيرانية والهندية والصينية عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي مضيفا أن أي إجراء للتخفيف من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة استمرار الحرب.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تضخ مزيدا من النفط من في السوق لاحقا "إذا لزم الأمر وعند الحاجة"، وذلك بعدما اتفقت بالفعل على أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها. وأضاف أنه سيظل هناك أكثر من 1.4 مليار برميل متبقية في مخزونات الطوارئ النفطية لدى الدول الأعضاء.

وذكرت الوكالة أمس أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ في التدفق إلى السوق قريبا، وهو سحب قياسي من الاحتياطيات يهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أمس الأحد إنه يتوقع أن تنتهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في غضون "الأسابيع القليلة المقبلة"، على أن تتعافى إمدادات النفط وتنخفض تكاليف الطاقة بعد ذلك.

وقال مصدران لرويترز إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة بالإمارات اليوم الاثنين بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

والفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذ لنحو مليون برميل يوميا من خام مربان الإماراتي الرئيسي، وهي كمية تعادل نحو واحد بالمئة من الطلب العالمي.

لكن مصدرين آخرين قالا إنه جرى استئناف بعض عمليات التحميل في الفجيرة. وذكر أحد المصدرين أن العمل جار في اثنتين من نقاط رسو ناقلات تحميل النفط الثلاثة في الميناء.

المصدر.. رويترز