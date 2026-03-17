حسابان رسميان لـ لاريجاني ينشران رسالة بعد إعلان إسرائيل مقتله

أربيل (كوردستان 24)- نشر الحسابان الرسميان لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على موقع إكس ومنصة تلغرام رسالة بخط اليد الثلاثاء، بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل مقتله.

ولم تؤكد طهران مقتل لاريجاني، كما لم يتطرق المنشور إلى هذا الإعلان، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان المنشور عبارة عن رسالة تأبينية لـ84 بحارا إيرانيا قُتلوا عندما أغرقت غواصة أميركية فرقاطتهم في المحيط الهندي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وجاء في نص الرسالة المكتوبة بالحبر الأسود والتي لم يُذكر تاريخ كتابتها أن "استشهاد رجال البحرية الشجعان في جيش الجمهورية الإسلامية على متن (دينا) هو جزء من تضحيات الأمة الباسلة التي برزت في هذه المرحلة من النضال ضد المستكبرين الدوليين".

وقُتل البحارة عندما أُصيبت الفرقاطة "آي آر آي إس دينا" بطوربيد في الرابع من آذار/مارس قبالة سواحل سريلانكا، في هجوم وسّع رقعة الحرب في الشرق الأوسط إلى المحيط الهندي.

وأضافت الرسالة "سيبقى ذكرهم حيا في قلب الأمة الإيرانية، وستعزز هذه الشهادات أسس جيش الجمهورية الإسلامية لسنوات ضمن هيكل القوات المسلحة".

وتخوض إيران حربا مع إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 شباط/فبراير، حين شنّتا ضربات أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى علي خامنئي، ما أدى إلى اندلاع نزاع امتد في أنحاء الشرق الأوسط.

وأكدت إيران مقتل خامنئي بعد ساعات من إعلان إسرائيل والولايات المتحدة ذلك.