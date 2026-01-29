موظفو التعليم العالي يتظاهرون في بغداد رفضا لقطع المخصصات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة بغداد وقفة احتجاجية حاشدة لمنتسبي وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعبيراً عن رفضهم القاطع لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي باستقطاع المخصصات الجامعية، واصفين الخطوة بأنها "تجاوز قانوني" على حقوقهم المكتسبة.

أجمع المحتجون على أن القرار رقم 40 (الفقرة 7) يمثل خرقاً صريحاً للقوانين النافذة. وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة عذراء حكمت أن "قانون الخدمة الجامعية وقانون وزارة التعليم العالي لا يمكن تعطيلهما بقرار إداري"، داعية رئاسة الوزراء ومجلس النواب إلى التدخل الفوري لمراجعة المادة 36 من قانون الوزارة وحماية رواتب الموظفين من "القرارات المجحفة".

من جانبها، حذرت جنان خليل، إحدى الموظفات المشاركات في الاحتجاج، من الآثار المعيشية الكارثية لهذا القرار، مشيرة إلى أن الاستقطاعات قد تصل إلى نصف الراتب الكلي لبعض الفئات. وقالت: "ليس من الإنصاف أن يكافأ من يدير ملفات القبول المركزي وتعيين الخريجين بتقليص راتبه إلى النصف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

ولم يكتفِ المتظاهرون بالوعود الشفهية التي نقلتها بعض الجهات عن الوزير، حيث أكدت الناشطة صابرين غالب أن "البيئة الوظيفية تعيش حالة من الغموض"، مطالبة بكتاب رسمي صريح يلغي الاستقطاعات ويوضح الفئات المشمولة، مؤكدة أن "التسويف عبر الاجتماعات لم يعد مجدياً"، وأن خيار الاعتصام المفتوح يبقى قائماً في حال عدم الاستجابة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لاستقطاع الخدمة الجامعية" و"المخصصات خط أحمر"، وسط هتافات طالبت بمحاربة الفساد بدلاً من استهداف أرزاق الموظفين، مشددين على أن المساس بمستحقات الكوادر التعليمية والإدارية هو مساس بركيزة أساسية من ركائز الدولة العراقية.



تقریر : شیفان جباري – كوردستان24 – بغداد