كركوكي: نسعى لتشكيل حكومة فعالة وتوزيع المناصب سيخضع للاستحقاق الانتخابي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، أن أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الأطراف السياسية للحوار بشأن تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، مؤكداً أن توزيع المناصب سيتم بناءً على الحجم الانتخابي والاستحقاق لكل طرف.

وقال كركوكي في تصريح صحفي: "نطمح لتفعيل برلمان كوردستان بالتعاون مع كافة الأطراف، بهدف تشكيل حكومة قوية وفعالة تؤدي مهامها على أكمل وجه". ووجه كركوكي رسالة إلى القوى السياسية، مشيراً إلى أن "أي طرف يمتنع عن حضور جلسات البرلمان المخصصة لتفعيل المؤسسات وتشكيل الحكومة، سيتحمل المسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على ذلك".

وشدد كركوكي على الثوابت السياسية للحزب الديمقراطي، قائلاً: "لقد كان الحزب الديمقراطي دائماً صاحب مبادرة وأبوابه مشرعة للحوار مع الجميع. الأطراف التي شاركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد برلمانية، ستنال حصتها في الكابينة الوزارية المقبلة وفقاً لثقلها الانتخابي".

وفي سياق آخر، تطرق كركوكي إلى التحركات الدبلوماسية للرئيس مسعود بارزاني وجهوده الرامية لتوحيد الصف الكوردي ودعم حقوق الشعب الكوردي في "روج آفا" (غرب كوردستان)، موضحاً أن "لقاءات الرئيس بارزاني مع شخصيات مؤثرة مثل مظلوم عبدي وتوم باراك، ومباحثاته مع أحمد الشرع (الجولاني)، وصولاً إلى جولاته الدولية التي شملت إيطاليا ولقاءه بقداسة بابا الفاتيكان، كلها أدلة قاطعة على سعيه الجاد لإيجاد حل سلمي وعادل للأوضاع في غرب كوردستان".

واختتم المسؤول في الحزب الديمقراطي تصريحه بالـتأكيد على أن الهدف الأسمى لجهود الرئيس بارزاني هو "ضمان نيل الشعب الكوردي لكامل حقوقه المشروعة وفقاً للنصوص الدستورية وقرارات الأمم المتحدة".