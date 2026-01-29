وزيرة خارجية فنلندا لـ"كوردستان 24": يجب ضمان حقوق كافة المكونات والقوميات في سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، إلى حماية حقوق جميع المكونات والقوميات في سوريا، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24" بارزان حسن، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، قالت فالتونين: "نحن ندعم بأقصى درجة جهود إعادة التوحيد الشاملة وحماية حقوق الإنسان لجميع القوميات والمكونات في سوريا دون استثناء".

في سياق متصل، وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الأوضاع الخطيرة التي تشهدها مناطق "روج آفا" (كوردستان سوريا). وأكد البرلمانيون في رسائل منفصلة أن صمت المجتمع الدولي حيال الهجمات المستمرة يعد "شراكة في الجريمة"، مطالبين أوروبا بالتدخل العاجل لحماية الكورد الذين قدموا تضحيات جسيمة لحماية العالم من خطر تنظيم داعش.

من جانبه، أعرب عضو البرلمان الأوروبي، يوناس خوستيدت، عن قلقه العميق إزاء الهجمات "الوحشية" التي يتعرض لها كورد سوريا، مشيراً إلى أن هذه الهجمات لا تقتصر على قوات الجيش السوري فحسب، بل تشارك فيها جماعات جهادية متطرفة أيضاً.

وقال خوستيدت: "لقد حان وقت وقف إطلاق النار؛ يجب وقف الهجمات ضد الكورد فوراً، وسحب القوات، واللجوء إلى طاولة المفاوضات كحل وحيد للأزمة".

بدورها، أكدت البرلمانية الأوروبية سيسيليا سترادا، أن مناطق روج آفا تواجه حصاراً جديداً، مشددة على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الأوروبية بشكل فوري وفعّال لمواجهة هذا التدهور الأمني والإنساني.