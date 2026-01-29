رئاسة الجمهورية تؤكد رفضها لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، رفضها لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي، فيما جددت حرص العراق على انتهاج سياسة خارجية متوازنة.

وقالت الرئاسة، في بيان لها اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، إنها "ترفض أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي"، مبينة أن "القضايا الداخلية للعراق تعد شأناً سيادياً خالصاً، يقرره العراقيون وحدهم، استناداً إلى ارادتهم الحرة بموجب الدستور ومن خلال النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تمثل التعبير الحقيقي عن خيارات الشعب".

وأكدت على أن "احترام السيادة الوطنية يشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي، لا سيما في عملية تشكيل الحكومة والتي تستند إلى نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي وشهدت مشاركة واسعة من قبل العراقيين، والقوى السياسية الفائزة فيها".

وجددت الرئاسة "حرص العراق على انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على الانفتاح والتعاون الإيجابي مع جميع الدول، وبما يعزز علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".