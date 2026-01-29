موجة نزوح جديدة تشهدها أرياف مدينة كوباني

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشهد أرياف مدينة كوباني الجنوبية والشرقية والغربية هدوءاً حذراً، صباح اليوم الخميس، فيما لا يزال النزوح من هذه الأرياف مستمرا باتجاه المدينة كوباني، تخوفاً من تصعيد جديد، رغم اكتظاظ المدينة بآلاف العائلات النازحة والحالة الكارثية والمأساة الإنسانية مع فقدان أبسط مقومات الحياة، نتيجة الحصار الممنهج عليها.

ويأتي ذلك عقب استهداف هذه الأرياف خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل القوات التابعة للحكومة الانتقالية، والفصائل الموالية لها من جهة، ورد قوات حماية الشعب الكوردية من جهةٍ اخرى على خطوط التماس وسط حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي والسكان المدنيين.

في السياق رصد المرصد السوري صباح اليوم، لجوء عشرات العائلات النازحة من عفرين، والوافدة من مناطق الطبقة والرقة، إلى مراكز الإيواء المؤقتة في مدينة كوباني، هرباً من الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة، لتجد نفسها أمام واقع أكثر قسوة مع اشتداد البرد القارس وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

ورغم وصول قافلتي مساعدات إنسانية إلى مدينة كوباني خلال الاسبوع الجاري إلا أنهما لم تلبيا الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لآلاف العائلات النازحة المقيمة في المساجد والمدارس في المدينة.

ورغم نداءات الاستغاثة والمناشدة فإن المنظمات المحلية والدولية مازالت لا تلبي هذه النداءات بسبب نقص التمويل وانسحاب معظم المنظمات الدولية من سوريا والحصار المطبق والجائر من قبل قوات الحكومة الانتقالية على مدينة كوباني ومحيطها واستهدافها بالقصف العشوائي.