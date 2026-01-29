وزير الخارجية الإيطالي: يجب إيقاف "داعش" وقواتنا في كوردستان لحماية الإقليم من الإرهاب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، التزام بلاده بمحاربة الإرهاب في كافة أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة وقف تنظيم "داعش" أينما وُجد، نظراً لما يشكله من خطر داهم على الأمن الدولي.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24"، بارزان حسن، اليوم الخميس، قال تاياني: "يجب علينا إيقاف داعش. الجنود الإيطاليون متواجدون في إقليم كوردستان بهدف حمايته من تهديدات هذا التنظيم".

وأضاف تاياني أن العمل من أجل السلام يتطلب مواجهة حازمة للتنظيمات الإرهابية، موضحاً: "داعش خطير جداً، ونحن نحارب الإرهاب في كل مكان، وبذات العزيمة نقوم بهذا العمل في هذا الجزء من العالم، وتحديداً في سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط برمتها".

تأتي تصريحات الوزير الإيطالي في وقت حساس، حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء الثلاثاء، 20 كانون الثاني 2026، عن سحب قواتها رسمياً من مخيم "الهول" في روج آفا (شمال سوريا) نتيجة هجمات الجيش السوري. ووجهت "قسد" انتقادات لاذعة للمجتمع الدولي، متهمة إياه بالصمت والتقاعس عن تحمل مسؤولياته في حل ملف "داعش"، مما اضطرها لإعادة نشر قواتها في مدن الشمال السوري لمواجهة التهديدات المتزايدة.

من جانبه، حذر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم نوري، في تصريح لـ "كوردستان 24" يوم أمس الأربعاء، من أن مخيم الهول لم يعد مجرد مكان لإيواء النازحين، بل تحول إلى "مركز لتفريخ وتطوير الفكر الداعشي المتطرف".

وأوضح نوري أن المخيم يضم أكثر من 60 ألف شخص من جنسيات مختلفة، واصفاً إياه بـ "القنبلة الموقوتة" التي قد تنفجر في أي لحظة. كما أشاد نوري بخطوات الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف، واصفاً إياها بـ "الموقف الشجاع والوطني"، مشيراً إلى أن العراق نجح حتى الآن في إعادة نحو 21 ألف شخص عبر 31 مرحلة زمنية مختلفة.