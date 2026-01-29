صدمة في الوسط الفني.. غموض يلف حادثة مقتل الفنانة السورية هدى الشعراوي "أم زكي" في دمشق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- فُجع الوسط الفني السوري والعربي، اليوم، بنبأ مأساوي يفيد بالعثور على الفنانة القديرة هدى الشعراوي، المعروفة شعبياً بلقب "أم زكي"، مقتولة داخل منزلها في العاصمة السورية دمشق، في واقعة أثارت حالة من الذهول والغموض.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية أن الجهات الأمنية عثرت على جثة الفنانة الراحلة في بيتها بدمشق، مؤكدة أن ملابسات الحادثة لا تزال غامضة حتى اللحظة. وفور وقوع الحادثة، طوقت القوات الأمنية مسرح الجريمة وباشرت تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الوفاة، وجمع الأدلة الجنائية لتحديد هوية الجناة والدوافع خلف هذه الجريمة.

وفي بيان صحفي لنقابة الفنانين السوريين ورد فيه:وفق الأنباء الأولية فإن جريمة قتل الفنانة هدىشعراوي وقعت صباح اليوم وهناك شكوك حول تورط خادمتها الأجنبية في الجريمة وما تزال متوارية عن الأنظار.

وقد خيّم الحزن الشديد على الوسط الفني السوري، حيث عبّر زملاء الفنانة الراحلة وجمهورها عن صدمتهم الكبيرة برحيل قامة فنية اشتهرت بأدوارها العفوية، لاسيما شخصية "الداية أم زكي" في مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، والتي نالت من خلالها شهرة واسعة في كافة أرجاء الوطن العربي.

هذا وتنتظر الأوساط الفنية والجماهيرية صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية السورية للكشف عن تفاصيل التحقيقات الجارية وتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الحادث الأليم الذي غيّب واحدة من الوجوه النسائية البارزة في الدراما السورية.