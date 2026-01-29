ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لمدة أسبوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى لمدة أسبوع، بعدما تسببت غارات موسكو في انقطاع التدفئة عن مبان وسط درجات حرارة جليدية.

وأدّت الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا إلى اضطراب إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه لملايين الأشخاص في ظل درجات حرارة متدنية جدا، ما يدفع البلد المنهك بالحرب نحو أزمة إنسانية.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض "بسبب البرد، البرد الشديد... طلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين ألا يقصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع خلال ذلك".

وأضاف "إنه أمر استثنائي. ليس مجرد برد، بل برد استثنائي. برد قياسي. هناك أيضا يواجهون الأمر نفسه، إنها كتلة ضخمة من الطقس السيئ"، مشبها ذلك بموجة البرد الحالية في واشنطن.

وتابع ترامب "لم يشهدوا بردا كهذا من قبل. وطلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع. وقد وافق على ذلك، ويجب أن أقول لكم، كان ذلك لطيفا جدا".

ولم يصدر أي رد فوري من الكرملين، لكن ترامب، الذي انتهت قمته مع بوتين في ألاسكا في آب/أغسطس الماضي من دون تحقيق اختراق، قال إنه يثق بأن الرئيس الروسي سيلتزم بالاتفاق.

وقال ترامب "يجب أن أقول لكم إن الناس قالوا +الاتصال سيذهب سدى. لن تحصلوا على ذلك+. وقد فعلها".

وأضاف "ونحن سعداء جدا لأنهم فعلوا ذلك".

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الأوكرانية الرسمية الخميس انخفاضا حادا في درجات الحرارة إلى ما يصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام المقبلة، في وقت تسارع فيه السلطات لإعادة الخدمات.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء الأربعاء من هجمات روسية جديدة على منشآت الطاقة.

وأضاف ترامب أن هناك "الكثير من التقدم" في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين كييف وموسكو لإنهاء الغزو الروسي لجارتها الموالية للغرب، والذي سيدخل قريبا عامه الخامس.

وقالت السلطات الإقليمية وخدمات الطوارئ إن هجمات روسية قتلت ستة أشخاص في وسط أوكرانيا وجنوبها الخميس.