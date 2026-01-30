بسبب فيديو "نسج الضفيرة".. الاتحاد التركي يغرم بـ 800 الف ليرة نادي آمـَد سبور

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- فرضت لجنة العقوبات في الاتحاد التركي لكرة القدم (PFDK)، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، غرامة مالية باهظة على نادي آمد سبور، على خلفية مقطع فيديو نشره النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود حيثيات القرار إلى فيديو نشره النادي في 22 من الشهر الجاري يظهر عملية "تضفير الشعر" (نسج الضفائر)، حيث اعتبرت اللجنة التابعة للاتحاد التركي أن الفيديو يتضمن "دعاية أيديولوجية" وتصريحات تهدف إلى "تلطيخ سمعة مؤسسات كرة القدم" .

وبلغت قيمة الغرامة المفروضة 802,500 ليرة تركية (ما يعادل قرابة 24 مليون دينار عراقي).

وفي السياق ذاته، أحالت اللجنة رئيس النادي، ناهد إرين، إلى لجنة الانضباط بذات التهمة، حيث تقرر إيقافه عن ممارسة مهامه الإدارية لمدة 15 يوماً، بدعوى إطلاق "تصريحات تمس سمعة المؤسسات الرياضية".