بأجواء من الأمن والاستقرار.. زاخو تستعد لاستقبال 50 ألف سائح خلال عيدي نوروز والفطر

أربيل (كوردستان24)- تستعد مدينة زاخو في إقليم كوردستان لاستقبال تدفق سياحي كبير خلال عيدي "نوروز" و"الفطر" المباركين، وسط أجواء من الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تنعم به المنطقة، بعيداً عن التوترات الإقليمية.

جاهزية سياحية وتجارية

أكملت المرافق السياحية في زاخو، من مطاعم ومقاهٍ ومولات ومحال تجارية، كافة استعداداتها لاستقبال السياح. ويؤكد أصحاب المشاريع السياحية أن المدينة باتت وجهة مفضلة للعائلات والسياح من مختلف المناطق.

يقول أحد المستثمرين السياحيين في زاخو لـ "كوردستان 24": "مشروعنا السياحي، الذي يُعد من بين الأكبر في المنطقة، جاهز تماماً لاستقبال ضيوفنا. لدينا مساحة مبنية تبلغ 10 آلاف متر مربع، وأكثر من 10 آلاف متر مربع أخرى من المساحات الخضراء والحدائق، لضمان تجربة سياحية مريحة وممتعة للجميع".

أمن مستقر وخطط استراتيجية

من جانبه، أكد قائممقام زاخو بشير مشير، على استتباب الأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن الخطط الموضوعة تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي وتوفير أفضل الخدمات للزوار. وأوضح أن اللجان الأمنية والخدمية تعمل بتنسيق عالٍ لضمان سلامة وراحة السياح الوافدين.

وأضاف القائممقام: "زاخو هي إحدى المدن التي تنعم باستقرار أمني كبير، وهذا ينعكس إيجاباً على أعداد السياح. خطتنا هذا العام تهدف لاستقبال أكثر من 50 ألف سائح خلال فترة العيدين، وهو رقم يعكس الثقة المتزايدة بزاخو كوجهة سياحية رائدة".

زاخو.. الوجهة المليونية

ساهمت المشاريع التطويرية الكبرى، مثل كورنيش زاخو والفنادق والمطاعم ذات الجودة العالية، في تحويل المدينة إلى "وجهة مليونية"؛ حيث يقدر عدد الزوار الذين يقصدون المدينة سنوياً بأكثر من مليون شخص.

يشار الى أن زاخو، بجمال طبيعتها وبنيتها التحتية المتطورة، تفتح أبوابها لاستقبال ربيع مليء بالبهجة والاحتفالات، مؤكدةً مكانتها كمركز سياحي واقتصادي هام في إقليم كوردستان.

تقرير : ميهفان مجيد – كوردستان24 – زاخو