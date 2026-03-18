دائرة الإعلام والمعلومات في إقليم كوردستان تصدر تعليمات مشددة للمؤسسات الإعلامية

أربيل (كوردستان24)- نظرًا للظروف الأمنية الحساسة التي يمر بها إقليم كوردستان والمنطقة، ومن أجل الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الإقليم، يوجّه مكتب الإعلام والمعلومات هذه الإرشادات والتحذيرات النهائية إلى جميع المؤسسات الإعلامية (المحلية والأجنبية):

أولاً: يُحظر نشر أي نوع من المعلومات أو الأسرار العسكرية التي قد تخدم أعداء كوردستان أو تضر بأمن الإقليم، وبأي شكل من الأشكال.

ثانياً: يُمنع تصوير أو نشر مشاهد إسقاط الطائرات المسيّرة في الأجواء أو عرض بقاياها، لما في ذلك من تقديم معلومات تقنية وميدانية حساسة للعدو.

ثالثاً: يُحظر الكشف عن المواقع المستهدفة أو تصوير المنشآت السيادية والأمنية فور وقوع الحوادث.

رابعاً: نُحذّر من أن أي مؤسسة إعلامية لا تلتزم بهذه التعليمات أو تتعامل بشكل غير مهني مع تغطية أخبار الحرب والهجمات، ستُعرّض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية الفورية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان.

خامساً: ستُتخذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى سحب رخصة العمل أو الإغلاق الدائم، وفقًا لبيان مجلس أمن الإقليم الصادر في 13 آذار 2026.

ندعو جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى مراعاة المصلحة العليا والتصرف بأعلى درجات المسؤولية.

دائرة الإعلام والمعلومات