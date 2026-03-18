قامشلو بين بهجة التحضيرات وغصة الفقد.. أسواق "روجآفا" تستعد لاستقبال العيد

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تعج أسواق مدينة قامشلو ومدن غرب كوردستان (روجآفا) سوريا، بحركة دؤوبة؛ حيث ينهمك الأهالي في إتمام تحضيراتهم المعتادة، وسط آمال معلقة بأن تحمل الأيام القادمة السلام والاستقرار للمنطقة.

حركة شرائية رغم التحديات

تشهد أسواق قامشلو إقبالاً ملحوظاً على شراء مستلزمات العيد الأساسية، من ملابس جديدة وحلويات متنوعة، ورغم الظروف الصعبة، يحاول الأهالي الحفاظ على طقوس العيد، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع احتفالات عيد "نوروز"، مما أضفى صبغة مضاعفة من الاحتفال على الشارع.

يقول أحد المواطنين لـ "كوردستان 24": "الحمد لله، الأجواء جيدة وهذا العام مليء بالخير والبركة. نحن سعداء بتزامن عيدي نوروز والفطر، ونأمل أن تكون أيامنا كلها أعياداً".

فرح منقوص وغصة في القلوب

لكن خلف زحام الأسواق وجمال ألوان الحلويات، تكمن حكايات ألم وفقد لا تفارق ذاكرة الأهالي. فالمراسم الاحتفالية تأتي في وقت لا تزال فيه المنطقة تضمد جراحها جراء النزاعات المسلحة التي خلفت آلاف الشهداء، بالإضافة إلى وجود مئات المعتقلين والمفقودين الذين لا تزال عائلاتهم تنتظر عودتهم لتكتمل فرحة العيد.

وتعبر إحدى المواطنات بمرارة عن هذا الواقع قائلة: "العيد لم يعد كما كان في السابق، الفرحة ليست كاملة. قلوبنا محطمة ومنكسرة؛ فهناك شهداء في كل بيت، وهناك معتقلون ومفقودون. كيف نفرح تماماً وغصة الفقد تلازمنا؟".

أزمات اقتصادية وأمل في الاستقرار

وإلى جانب الجانب العاطفي، يلقي الواقع الاقتصادي بظلاله الثقيلة على قدرة المواطنين الشرائية؛ حيث يعاني السوريون من أزمات اقتصادية خانقة وتذبذب في استقرار الأوضاع الأمنية، مما جعل "الأمان" المطلب الأول والأهم في دعواتهم خلال أيام العيد.

ويختتم أهالي قامشلو تحضيراتهم برسالة موحدة، وهي التطلع إلى سنوات قادمة يسودها الأمان والحرية، وتخلو من أخبار الحروب والاعتقالات، لتعود للأعياد بهجتها الحقيقية التي تليق بصبر وتضحيات سكان المنطقة.

تقرير: أكرم صالح – كوردستان 24 - قامشلو