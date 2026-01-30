ثورة ُتحديثات "غوغل" لمتصفح "كروم".. دمج كلي لذكاء Gemini بميزات مذهلة

منذ 3 ساعات

أربيل(كوردستان24)- أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق تحديث جوهري لمتصفحها الشهير "كروم" (Chrome)، يتضمن حزمة من الميزات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تعزيز تجربة المستخدم ورفع كفاءة التصفح اليومي.



في أبرز نقاط التحديث، تم دمج روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرة في الشريط الجانبي للمتصفح، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليه من أي صفحة ويب، ويتمتع الروبوت بقدرة فائقة على تحليل محتوى المواقع، والإجابة على استفسارات المستخدمين حول النصوص المعروضة، بالإضافة إلى قدرته على تلخيص المقالات الطويلة وإجراء مقارنات دقيقة بين المنتجات والخدمات عبر المواقع المختلفة.



بات متصفح "كروم" يدعم الآن محرك إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي المعروف بـ (Nano Banana). وعند تفعيل تقنيات Gemini، سيتمكن المستخدم عند فتح أي صفحة تحتوي على صور من تحريرها فوراً، أو إعادة إنتاجها، أو حفظها ومعالجتها داخل المتصفح بسهولة تامة.



ويربط التحديث الجديدGemini بشكل وثيق مع منظومة خدمات غوغل الأخرى مثل:

(YouTube،

Gmail،

Google Shopping،

وGoogle Flights)

وهذا التكامل يتيح للمستخدمين البحث عن تذاكر الطيران، وتسوق المنتجات، وإدارة البريد الإلكتروني عبر أوامر ذكية ومباشرة دون الحاجة للتنقل بين التبويبات.



وأطلقت غوغل ميزة Auto Browse، وهي نظام أتمتة متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المتعددة نيابة عن المستخدم. وتشمل هذه الميزة:

• تعبئة كلمات المرور وبيانات الدفع بشكل آمن.

• إتمام عمليات حجز التذاكر وشراء السلع إلكترونياً.

• إدارة الاشتراكات الرقمية وتدقيق الفواتير.

• البحث المتقدم عن عقارات للإيجار بناءً على تفضيلات المستخدم.