للمرة الثانية اليوم.. منصة "إكس" تتعرض لخلل فني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت منصة "إكس"، اليوم الاثنين 16 شباط/فبراير، إلى عطل فني ثانٍ بعد ساعات من الخلل الأول الذي طال عدداً من بلدان العالم. وتوقفت المنصة عن العمل مجدداً بعد وقت قصير من عودتها للخدمة.

وأوردت منظمة "نت بلوكس" (NetBlocks) لرصد الاتصال بالإنترنت، أن "إكس" شهدت "انقطاعات دولية"، مؤكدة أن هذا العطل "لا علاقة له بانقطاعات الإنترنت على مستوى الدول أو عمليات حجب".

وكانت المنظمة قد أفادت في المرة الأخيرة عن انقطاعات في خدمة "إكس" في التاسع من شباط/فبراير، وقبل ذلك في الأول منه.

وواجه صحافيو وكالة "فرانس برس" في دول عدة، من بينها فرنسا وتايلاند، صعوبة في الوصول إلى المنصة، في حين لم يردّ المتحدثون باسم الشركة على طلبات للتعليق.





المصدر: فرانس برس