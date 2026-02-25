"تعليم كوردستان" توجه الجامعات بإرسال قوائم خريجي المجموعة الطبية من سكنة المناطق خارج إدارة الإقليم إلى بغداد

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، كتاباً رسمياً عاجلاً إلى كافة الجامعات الحكومية في الإقليم، يقضي بضرورة الإسراع في إرسال بيانات خريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية من سكنة المناطق الواقعة خارج الإدارة الإدارية للإقليم (المناطق المتنازع عليها)، تمهيداً لتعيينهم في ملاكات وزارة الصحة الاتحادية في بغداد.

ووفقاً للكتاب الرسمي ذي الرقم (3825) والمؤرخ في 24 شباط 2024، فإن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التنسيق بين ممثلية حكومة الإقليم في بغداد ووزارة الصحة الاتحادية، لغرض المباشرة بإجراءات تعيين الخريجين الذين أكملوا دراستهم في جامعات الإقليم وهم من سكنة تلك المناطق.

أوضح الكتاب أن الفئات المشمولة هم خريجو الكليات والمعاهد الطبية والصحية للدراستين الصباحية والمسائية للعامين الدراسيين (2022-2023) و(2023-2024). واشترطت الوزارة أن تُرسل البيانات وفق الضوابط التالية:

أن تكون الوثائق (أوامر التخرج) باللغة العربية حصراً.

أن تُرسل بصيغة ملف (PDF) وتحمل الختم الحي للكلية أو المعهد المعني.

أن تُرسل البيانات عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ صدور الكتاب.

وشددت الوزارة في كتابها المذيل بتوقيع المدير العام للدائرة الإدارية والمالية، د. توانا نجف محمد خان، على أن أي جامعة أو معهد يتأخر في إرسال القوائم ضمن المدة المحددة، سيتحمل المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة عن حرمان هؤلاء الخريجين من فرص التعيين المتاحة لهم في الحكومة الاتحادية.

يُذكر أن هذا الإجراء يهدف إلى مطابقة بيانات الخريجين مع القوائم التي أرسلتها وزارة الصحة الاتحادية سابقاً، لضمان استكمال إجراءات التوزيع والتعيين بشكل دقيق وقانوني.



