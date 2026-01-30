مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس بارزاني والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أُجريَ اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، 30 كانون الثاني 2026، بين الرئيس مسعود بارزاني، وتوم باراك، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون سوريا.

وخلال الاتصال، قدّم السيد توم باراك، باسمه وباسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر والتحيات الخاصة إلى الرئيس بارزاني تقديراً لدوره ومواقفه المشهودة في التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعمه للحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

كما ثمّن عالياً جهود الرئيس بارزاني في تحقيق الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي إطار الاتصال الهاتفي ذاته، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولكل الأشخاص والجهات التي ساهمت في معالجة الخلافات عبر الحوار.

مؤكداً ترحيبه باتفاق اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، وذلك في سبيل ترسيخ السلام.

كما قدّم الرئيس بارزاني شكره وتقديره للسيد توم باراك، مثنياً على دوره المؤثر في إنجاز هذه الاتفاقات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة عموماً وفي سوريا على وجه الخصوص.

وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، طلب توم باراك من الرئيس بارزاني أن يضطلع بدوره المهم والريادي في ظل المشهد السياسي الراهن.

فيما شدد الرئيس بارزاني على أن الشرط الأساسي للاستقرار ومعالجة الأزمات يكمن في تنفيذ الدستور والالتزام بأن تقرر مكونات العراق مصير البلاد بنفسها، وحماية السيادة العراقية.