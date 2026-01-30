فيدان: تركيا تدعم الاتفاق بين دمشق وقسد وتؤكد أهمية الخطوة لسيادة الدولة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، عن دعم بلاده للاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية في دمشق، واصفاً إياه بـ "الخطوة البالغة الأهمية"، ومؤكداً أن المطالب التركية في هذا السياق تقع ضمن الأطر القابلة للتنفيذ.

وأوضح فيدان، في تصريحات رسمية، أن تركيا تدعم مسار التوافق بين الجانبين، مع التشديد على وجود "خطوط حمراء" ومخاوف أمنية تتعلق بالأمن القومي التركي يجب مراعاتها وضمانها ضمن أي اتفاق نهائي.

مشيراً إلى أن القضايا العالقة بين الطرفين يجب أن تُحل في إطار مبادئ الدولة ذات السيادة والموحدة، مشدداً على ضرورة وجود "جيش وطني واحد" في عموم الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، أكد فيدان على الأهمية التي توليها أنقرة للمكون الكوردي، قائلاً: "في تركيا نولي قيمة كبيرة للكورد في سوريا، ومن الضروري التعامل معهم بإنصاف وعدالة".

ولفت الوزير في الوقت ذاته، إلى وجود عناصر ضمن صفوف "قسد" من غير السوريين، معتبراً أن هدفهم الوحيد كان الإضرار بمصالح تركيا، ومطالباً بوضع حد لذلك.

كما تطرق الوزير إلى الانعكاسات الإقليمية للاتفاق، مؤكداً أن استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد سيسهل على الولايات المتحدة عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، وهو تطور وصفه بالمهم جداً كونه يتطلب بيئة آمنة واستقراراً ميدانياً راسخاً.

تأتي تصريحات فيدان عقب إعلان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن بنود "اتفاق شامل" مع الحكومة السورية، يقضي بإنهاء حالة الصراع وبدء عملية دمج كامل للقوات العسكرية والمؤسسات الإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا (كوردستان سوريا) ضمن هيكلية الدولة.