ماكرون يرحب باتفاق "قسد" ودمشق مؤكداً دعم باريس لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مباركة بلاده وتأييدها الكامل للاتفاق الشامل الذي توصلت إليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع الحكومة السورية.

مؤكداً أن باريس ستقف بقوة خلف تنفيذ بنود هذا الاتفاق الذي يهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق التكامل السلمي للقوات، وصولاً إلى سوريا موحدة ومستقرة.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أعرب الرئيس ماكرون عن دعمه للاتفاق المبرم بين رئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا الاتفاق يكتسب صفة الشمولية، كونه يفتح الباب أمام تثبيت التهدئة الدائمة، ويتيح دمجاً سلمياً ومنظماً لقوات (قسد) ضمن المنظومة الدفاعية الجديدة للبلاد.

متعهداً بأن فرنسا ستقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذه الخطوات على أرض الواقع.

وشدد ماكرون في رسالته على أن باريس تطمح لرؤية سوريا تتمتع بالسيادة والوحدة والاستقرار، مع ضرورة "احترام كافة مكونات الشعب السوري" والالتزام الكامل بمواصلة الحرب ضد الإرهاب.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ستواصل دعم سوريا وشعبها في طريق الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار.

جاء هذا الموقف الفرنسي الرسمي بعد أن كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في وقت سابق اليوم، عن نص الاتفاق الشامل مع دمشق، والذي أعلن رسمياً إنهاء حالة الحرب وبدء عملية توحيد القوى العسكرية والمؤسسات الإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا (كوردستان سوريا).