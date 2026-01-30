الكرملين: ترامب طلب من بوتين وقف قصف كييف حتى مطلع شباط/فبراير

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقف الغارات الجوية على كييف حتى الأول من شباط/فبراير ملمحا إلى أن موسكو وافقت على ذلك.

وكان ترامب قد صرّح سابقا بأنه طلب من بوتين وقف القصف بسبب "البرد الشديد" في أوكرانيا بعد تضرر شبكة الكهرباء وانقطاع التدفئة، بينما قال الكرملين إن الطلب يهدف إلى تسهيل المفاوضات.

ولم يوضح أي من الرئيس الأميركي أو موسكو متى تم ذلك، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "قدّم الرئيس ترامب طلبا شخصيا إلى الرئيس بوتين بالامتناع عن شنّ غارات على كييف لمدة أسبوع، حتى الأول من شباط/فبراير، بهدف تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات"

ولم يشر بيسكوف إلى أن الطلب جاء بسبب درجات الحرارة المتدنية جدا، معتبرا أنه يهدف للمساعدة في المفاوضات، وسط مساعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وتسبب قصف روسيا لشبكة الكهرباء الأوكرانية في انقطاع التدفئة عن آلاف السكان في كييف خلال شتاء بارد بشكل استثنائي.

ومن المتوقع أن تبلغ موجة البرد ذروتها في كييف بعد الأول من شباط/فبراير، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأوكرانية من احتمال انخفاض مستويات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر خلال الأيام القادمة.

وقال ترامب في اجتماع حكومي بالبيت الأبيض الخميس "طلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن المجاورة لمدة أسبوع"، وذلك "بسبب البرد القارس" كما أضاف.

وذكر الكرملين كييف فقط دون الإشارة إلى المناطق المحيطة بها، عند حديثه عن طلب ترامب.

ولم تُبلغ أوكرانيا هذا الأسبوع عن قصف جوي وصاروخي اعتادت روسيا شنه على كييف طيلة فترة الحرب.

وكان آخر قصف روسي واسع النطاق على كييف ليلة 23 - 24 كانون الثاني/يناير.