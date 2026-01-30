إيران تؤكد أن التفاوض مع الأميركيين "لن يشمل أبداً صواريخها وقدراتها الدفاعية"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن بلاده مستعدّة للتفاوض مع الأميركيين، لكن هذا التفاوض لن يشمل القدرات الصاروخية والدفاعيّة لبلاده، في وقت تواجه طهران ضغوطا شديدة من الولايات المتحدة.

وأطلق عراقجي هذه المواقف من إسطنبول التي وصلها صباح الجمعة حيث التقى نظيره هاكان فيدان، فيما تحاول تركيا التوسّط لتجنّب هجوم أميركي على إيران قد يزعزع استقرار المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر مؤخرا بأن "الوقت ينفد" أمام إيران لتفادي ضربة عسكرية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المسؤولين الأميركيين يرون أن أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يتضمّن تحديدا إخراج كلّ اليورانيوم المخصّب منها، ووضع سقف لمخزون الصواريخ البعيدة المدى، وتغيير السياسة الإيرانية تجاه بعض المجموعات في المنطقة، في إشارة الى ما يعرف بأذرع إيران في المنطقة.

ومع أن عراقجي أعلن في زيارته إلى إسطنبول استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية "إن كانت عادلة ومنصفة" و"على قدم المساواة"، إلا أنه شدّد على أن "القدرات الصاروخية والدفاعيّة الإيرانية لن تكون محل تفاوض".

وانسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان تمّ التوصل اليه في العام 2015، خلال ولايته الأولى عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

في المقابل، تخلّت طهران عن التزاماتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة معينة، وعادت تكثّف التخصيب.