برلماني عن "دَم پارتي": دبلوماسية الرئيس بارزاني منعت التصعيد والتوتر في كوردستان سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دَم پارتي)، حسين أولان، بالدور "المقدس" والمحوري الذي لعبه الرئيس مسعود بارزاني في تهدئة الأوضاع في كوردستان سوريا.

مؤكداً أن تحركاته الدبلوماسية المكثفة كانت سداً منيعاً أمام توسع دائرة التوترات وحماية وحدة الصف الكوردي.



وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، اليوم الجمعة، قال أولان إن الرئيس بارزاني بذل جهوداً استثنائية لمنع تفاقم الأزمات في المنطقة، واصفاً هذا الدور بالتاريخي والضروري لحماية مكتسبات الشعب الكوردي.

وأضاف: نحن نثمن عالياً هذه المساعي الدبلوماسية التي قام بها الرئيس بارزاني، والتي حالت دون انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

معتبراً أن "جهود الرئيس بارزاني الصادقة لتهدئة الأوضاع وحماية شعبنا هي محل تقدير واحترام كبيرين".

في سياق متصل، استعرض النائب أولان خطط وحراك حزبه الدبلوماسي، مشيراً إلى أن دَم پارتي يكثف جهوده على الساحة الدولية لنقل واقع المعاناة وما يجري في كوردستان سوريا إلى مراكز القرار العالمي.

وقال: نوابنا يعملون بنشاط في البرلمان الأوروبي والمحافل الدولية لإيصال رسالة شعبنا، وبالتزامن مع ذلك، نعقد اجتماعات مكثفة مع الأطراف السياسية داخل تركيا لبحث هذه القضية.

كما أشار أولان إلى وجود خطط ونشاطات برلمانية خاصة بملف كوردستان سوريا سيتم تفعيلها داخل قبة البرلمان.