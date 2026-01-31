"لؤلؤة بيضاء" تأسر قلوب السياح.. دعوات لتعزيز البنية التحتية الشتوية في بادينان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بحلّتها البيضاء الناصعة ولوحاتها الطبيعية التي تخطف الأنفاس، تحولت جبال محافظة دهوك في إقليم كوردستان إلى قبلة شتوية أولى، جاذبةً آلاف السياح من مختلف محافظات وسط وجنوب العراق، الذين شدّوا الرحال بحثاً عن سحر الثلوج وجمالية المرتفعات التي تكسوها "الزينة البيضاء".

مع كل موجة ثلوج، تتحول جبال بادينان إلى ساحة للفرح والجمال. علي غازي، سائح قدم من مدينة الموصل القريبة، يعبّر عن دهشته في زيارته الأولى قائلاً: "دهوك مدينة رائعة تفوق بجمالها الكثير من المناطق. أهلها يتميزون بطيبة لافتة، والأجواء هنا ساحرة لدرجة أننا نحرص على زيارتها صيفاً للتمتع ببرودتها، وشتاءً للاستمتاع بالثلوج".

هذا الانطباع تشاركه فيه السائحة عاليا رضوان، التي اعتادت زيارة المحافظة بانتظام، مؤكدة أن "دهوك هي الوجهة الأفضل دائماً بفضل طقسها المعتدل المريح وحفاوة استقبال سكانها".

أما صفد أحمد، الذي قطع المسافة من بغداد، فيصف الأجواء بأنها "خلابة وتفوق التوقعات"، مشيراً إلى أن الطبيعة في دهوك تمنح السائح تجربة فريدة لا تُنسى.

ورغم الجمال الطبيعي الذي يفرضه الشتاء، إلا أن طموح السياح يتجاوز مجرد المشاهدة. فقد تعالت الأصوات الداعية إلى استثمار هذه الأجواء عبر تطوير البنية التحتية السياحية.

حامد محمد، سائح ومتابع للشأن السياحي، يرى أن كوردستان تمتلك مقومات تنافس بها دول الجوار، قائلاً: "كوردستان هي الوجهة رقم واحد بالنسبة لنا. الكثيرون يذهبون إلى تركيا للسياحة، لكن الحقيقة أن الجمال هنا أبهى. نحتاج فقط إلى تطوير الخدمات، مثل فنادق جبلية متطورة ومشاريع (تلفريك) ومرافق مخصصة للألعاب الثلجية، لتصبح المنطقة نقطة جذب عالمية".

من جانبه، يؤكد السائح فهد صالح أن "الجمال والناس الطيبين هم السمة الغالبة في كوردستان"، متمنياً الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وتطويرها لتكون مستدامة طوال العام.

ويرى مراقبون أن تدفق آلاف السياح من وسط وجنوب العراق لقطع مسافات طويلة وصولاً إلى قمم بادينان، يعكس حاجة السوق السياحي لخطط استراتيجية جديدة. فالثلوج في دهوك ليست مجرد مشهد عابر، بل هي "محرك اقتصادي" قادر على دفع عجلة التنمية في المحافظة.

وتتجه الأنظار نحو الأعوام المقبلة لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى تحول دهوك من وجهة "سياحة موسمية" إلى "عاصمة شتوية" متكاملة الخدمات، بما يضمن توفير تجربة سياحية تضاهي المنتجعات العالمية، ويدعم في الوقت ذاته الاقتصاد المحلي لإقليم كوردستان.

تقرير: بيوار حلمي - كوردستان 24 – دهوك