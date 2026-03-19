نيجيرفان بارزاني يهنيء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

اربيل (كوردستان24) - هنّأ نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً أهمية استلهام قيم العيد لتعزيز الوحدة والتماسك في ظل التحديات الراهنة.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئته، إنه يتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، موجهاً تحية خاصة إلى عوائل وذوي الشهداء، معرباً عن أمله بأن يكون العيد مناسبة لنشر الأمان والطمأنينة والسعادة للجميع.

ودعا رئيس إقليم كوردستان إلى استثمار المعاني السامية لعيد الفطر، من تسامح وتصالح وإبراء للذمم، كفرصة لتعزيز الوئام والتلاحم بين مكونات المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة وما يحيط بها من تعقيدات ومخاطر.

وأشار إلى ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية للحفاظ على كيان إقليم كوردستان ومواجهة التحديات، معرباً عن ثقته بقدرة شعب كوردستان على تجاوز المرحلة الراهنة بفضل صموده ووحدة كلمته.

واختتم نيجيرفان بارزاني تهنئته بالتأكيد على التفاؤل بالمستقبل، متمنياً أن يكون العيد مناسبة للخير والسعادة، قائلاً: "عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير".