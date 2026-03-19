رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول عيد الفطر المبارك

اربيل (كوردستان24) - أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 آذار (مارس) 2026، تهنئةً إلى سائر المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفيما يلي نصها:

مع إطلالة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأزكى التهاني وأطيب التبريكات لعموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

وبهذه المناسبة المباركة، نسأل المولى القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والطاعات، وأن يكون هذا العيد مبعثاً للطمأنينة والأمن والاستقرار، ومنطلقاً لأن تنخمد فيه نيران الحرب وتنكفئ كافة التوترات في المنطقة والعالم.

عيدكم مبارك، وحفظ الله كوردستان عامرة آمنة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

19 آذار 2026