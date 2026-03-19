ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويؤكد دعم الحرية الدينية

اربيل (كوردستان)- وجّه دونالد ترامب رسالة تهنئة إلى المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً أهمية هذه المناسبة في تعزيز القيم الروحية والإنسانية.

وقال ترامب في رسالته، التي نشرها البيت الأبيض، إنه والسيدة الأولى يبعثان بأطيب التمنيات إلى جميع من يحتفلون بعيد الفطر، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل احتفالاً بانتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن عيد الفطر يشكل فرصة لتجمع العائلات والأصدقاء، ويعكس التزام المجتمعات المسلمة بالقيم الروحية خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن العيد يعد أيضاً تذكيراً بأهمية الحرية الدينية، التي وصفها بأنها من المبادئ الأساسية في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي استمرار دعم إدارته للحرية الدينية، مشدداً على حرصه على حمايتها وتعزيزها.

واختتم ترامب رسالته بتقديم التهاني للمسلمين، متمنياً عيداً مباركاً لجميع المحتفلين بهذه المناسبة.