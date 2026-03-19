الرئيس بارزاني يهنئ العالم بعيد الفطر ويخص عوائل الشهداء والبيشمركة بأسمى التبريكات

اربيل (كوردستان24) - وجّه مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بارزاني في رسالته، إنه يتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مهنئاً عوائل الشهداء والبيشمركة وجميع مواطني كوردستان، متمنياً لهم عيداً مليئاً بالخير والبركة.

وأعرب عن أمله في أن ينعم شعب كوردستان بدوام السعادة والعزّة، داعياً الله تعالى أن يتقبل صيام وقيام المسلمين وصالح أعمالهم خلال شهر رمضان.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن يشكّل عيد الفطر مناسبة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن يكون بداية لمرحلة يسودها الأمن والتفاهم بين الشعوب.

وهذا نص الرسالة :

رسالة الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى المسلمين في العالم والعراق وكوردستان. كما أبارك عيد الفطر لعوائل الشهداء الأبرار، وللبيشمركة الأبطال، ولعموم مواطني كوردستان.

وفي هذه المناسبة المباركة، أتمنى لشعب كوردستان العزيز دوام الخير والسعادة والعِزّة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يجعل هذا العيد فاتحة خير وخطوةً نحو تحقيق السلام والاستقرار لمنطقتنا وللبشرية جمعاء.

مسعود بارزاني

30 رمضان 1447 هـ

19 آذار 2026 م