مسرور بارزاني يدعو لضمان حقوق الكورد في سوريا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، دعم إقليم كوردستان للاتفاق الجديد المبرم بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، مشدداً على أن الشعب الكوردي في سوريا "يستحق الاعتراف بحقوقه ونيل الاحترام والتقدير".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في مدينة دبي، حيث تناول في حديثه التطورات الأخيرة المتعلقة بالتفاهمات بين (قسد) ودمشق.

وحول آفاق هذا الاتفاق، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "نأمل أن يكون هذا التفاهم منطلقاً لاتفاق أكثر ديمومة واستقراراً بين الجانبين، بما يمهد الطريق لإحلال السلام والأمن في البلاد".

كما شدد مسرور بارزاني على ضرورة ضمان حقوق جميع المكونات في مستقبل سوريا، قائلاً: "يجب أن يحترم أي اتفاق ثنائي حقوق كافة أطياف الشعب السوري، وفي مقدمتهم الشعب الكوردي الذي كابد معاناة مريرة وطويلة؛ لذا فإنه يستحق اليوم أن يتم الاعتراف بوجوده وحقوقه، وأن يُعامل بما يليق بتضحياته".