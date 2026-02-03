رئيس الحكومة يواصل لقاءاته ويجتمع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- واصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 3 شباط (فبراير) 2026، سلسلة لقاءاته على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث اجتمع مع الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز العلاقات الودية والمتميزة التي تربط إقليم كوردستان ودولة الإمارات، والارتقاء بها في شتى الميادين.

كما شكّلت آخر التطورات والمستجدات بشأن الوضع العام للعراق والمنطقة، محوراً آخر من محاور المباحثات.