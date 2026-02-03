قمة دبي العالمية.. مسرور بارزاني يستعرض رؤية إقليم كوردستان لحكومات المستقبل والتحول الرقمي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار الحضور الدبلوماسي النشط لإقليم كوردستان في المحافل الدولية، تكتسب مشاركة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في "القمة العالمية للحكومات 2026" المنعقدة في دبي، أبعاداً استراتيجية تتجاوز التمثيل البروتوكولي لتصل إلى صياغة شراكات دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي قراءة لنتائج هذه المشاركة، أكد الدكتور سامان سوراني، المستشار الأعلى في دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم، عبر شاشة (كوردستان 24)، أن وجود مسرور بارزاني جنباً إلى جنب مع قادة أكثر من 150 حكومة، يبعث برسالة قوية حول دور الإقليم كـ "عامل استقرار" وشريك أساسي في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح سوراني أن الكابينة التاسعة نجحت في إحداث "نقلة نوعية" في بنية العمل الحكومي، من خلال التركيز على خمسة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة الرشيدة، تعزيز القدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي، ورقمنة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن مشروع "حسابي" المصرفي يمثل الركيزة الأساسية لهذا التحول.

وبحسب سوراني، فإن النقاشات في أروقة القمة تركزت على كيفية استجابة الحكومات للثورات التكنولوجية المتلاحقة. وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تدرك تماماً أن "المستقبل لمن يملك التكنولوجيا"، لذا انخرطت في حوارات استراتيجية حول الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفه لخدمة المواطن وتصفير البيروقراطية.

وأضاف سوراني: «العالم يتغير بسرعة، وبحلول عام 2040 سيشكل "جيل زد" الرقمي النسبة الأكبر من المجتمعات، ما يفرض على الحكومات تغيير عقليتها التقليدية لتكون أكثر مرونة واستجابة». وأكد أن إقليم كوردستان، بفضل رؤية مسرور بارزاني، بات يُنظر إليه كمختبر ناجح للأفكار الجديدة والحلول العملية في المنطقة.

كما أشاد سوراني بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تبادل الخبرات الإدارية والتقنية، مؤكداً أن قمة دبي تمثل جسراً لتعزيز هذا التعاون بما يضمن تحقيق "الرفاه المجتمعي" الذي ينشده شعب كوردستان.

تأتي هذه المشاركة الرفيعة لتؤكد مجدداً أن إقليم كوردستان لم يعد مجرد كيان إقليمي، بل بات "فاعلاً دولياً" يساهم بجدية في الحوارات التي تشكل ملامح القرن الحادي والعشرين، مستنداً إلى سجل حافل من الإصلاحات الهيكلية والرؤية المستقبلية الواعدة.



تحرير: فريق كوردستان 24