محافظ بابل يأمر بالتحقيق في حادثة "فقدان جثة جنين" بمستشفى الإمام الصادق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه محافظ بابل، علي تركي الجمالي، بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية للكشف عن ملابسات حادثة غامضة ومثيرة للقلق تتعلق بفقدان "جثة جنين" من داخل مستشفى الإمام الصادق (عليه السلام).

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه المحافظ في مقر المستشفى، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات أمنية وإدارية رفيعة المستوى، شملت قائد شرطة المحافظة اللواء عباس الزركاني، ومدير استخبارات بابل اللواء أحمد، ومدير عام صحة بابل الدكتور حيدر البيرماني.

وناقش الاجتماع تداعيات الحادثة التي أفاد بها مدير عام الصحة، والمتعلقة بفقدان جثة جنين يبلغ من العمر خمسة أشهر. وبحث المحافظ مع القادة الأمنيين والمسؤولين الصحيين الثغرات التي أدت إلى وقوع مثل هذا الحادث داخل مؤسسة صحية حكومية.

وشدد علي تركي الجمالي على أن هذه الحادثة "لا يمكن التهاون معها"، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى النتائج خلال وقت قياسي. كما أصدر توجيهات صارمة بمحاسبة كافة المقصرين في أداء واجباتهم، سواء من الكوادر الإدارية أو الأمنية داخل المستشفى، وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تمس حرمة الموتى وثقة المواطن بالمؤسسات الصحية.

يُذكر أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بدأت بالفعل بجمع الأدلة وتدقيق سجلات المستشفى وكاميرات المراقبة للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة.