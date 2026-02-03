جنيف.. وفدا بغداد وإقليم كوردستان يستعرضان إنجازاتهما في حماية حقوق المرأة ومناهضة التمييز

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفدا الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مقر الممثلية الدائمة للعراق في مدينة جنيف السويسرية.

وعُقد الاجتماع برئاسة الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، سيوان بارزاني، بهدف توزيع المهام والتحضير لمناقشات الدورة الـ92 للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والمزمع انطلاقها غداً في مقر الأمم المتحدة.

سلط اللقاء الضوء على التوصيات التي نفذتها حكومتا الإقليم والاتحادية في مجالات حماية المرأة من العنف وتحقيق المساواة.

كما تناول الجهود المبذولة في إقليم كوردستان لتنفيذ توصيات حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضاً القوانين والتعليمات التي تم تطويرها في الجانبين التشريعي والقضائي خلال السنوات الماضية، والتي تُعد مكملاً لدور العراق في الإيفاء بالتزاماته الدولية.

وأشار وفد إقليم كوردستان خلال الاجتماع إلى الخصوصية القانونية المتبعة في الإقليم للقضاء على التمييز ضد المرأة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مكتب منسق التوصيات الدولية واللجنة الوطنية في بغداد لضمان أن تعكس التقارير بدقة التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في كافة القطاعات.

تُعد اتفاقية "سيداو" أهم معاهدة دولية لحماية حقوق المرأة منذ إقرارها من قبل الأمم المتحدة عام 1979، ويلتزم العراق وإقليم كوردستان بموجبها بإجراء إصلاحات قانونية مستمرة واجتثاث التمييز الجندري.

ويمتلك الإقليم في هذا الصدد منظومة قوانين متطورة، أبرزها القانون رقم 8 لسنة 2011 لمناهضة العنف الأسري، حيث تأتي مشاركة الإقليم ضمن الوفود الدولية تجسيداً لاهتمام الحكومة بتعزيز مكانة المرأة على الصعيد العالمي.