سيروان محمد لـ"كوردستان 24": تجربة إقليم كوردستان في الحوكمة تحظى باهتمام الإمارات ودول الخليج

أربيل (كوردستان24)- أكد وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، سيروان محمد، أن مشاركة الإقليم في القمة العالمية للحكومات ستنعكس بشكل إيجابي وملموس على آليات العمل الحكومي في المستقبل. وأشار إلى أن دولة الإمارات ودول الخليج تنظر بتقدير واهتمام كبيرين إلى تجربة إقليم كوردستان في الحوكمة، كونه يمثل نموذجاً متقدماً مقارنة بمناطق أخرى في العراق.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" أدلى به على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أوضح سيروان محمد أن إقليم كوردستان يرتبط بعلاقات وثيقة واستراتيجية مع دولة الإمارات، لافتاً إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع حكومة دبي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وكشف وكيل وزارة التخطيط عن مشاركة وفد من إقليم كوردستان خلال الأسبوعين الماضيين في دورة تدريبية تخصصية، إلى جانب ممثلي 23 حكومة من مختلف أنحاء العالم، نظمتها حكومة دبي. وتركزت التدريبات على كيفية إدارة الخطط الاستراتيجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وبحث تأثيراتها على قطاع التعليم ومختلف مجالات التخطيط داخل المؤسسات الحكومية.

وشدد محمد على أن المنطقة تمر بمرحلة من التغييرات الجيوسياسية الكبرى، وهو ما يمنح نقل رؤية حكومة إقليم كوردستان عبر هذا المنبر العالمي أهمية استراتيجية مضاعفة، مضيفاً: "إن المعلومات والخبرات التي اكتسبناها هنا ستكون بمثابة حجر الزاوية لإحداث تغييرات إيجابية في أداء ومنظومة العمل الحكومي مستقبلاً".

وفي ختام تصريحه، أشار وكيل وزارة التخطيط إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لتعزيز وتمتين العلاقات مع دول المنطقة، مؤكداً أن تجربة الإقليم باتت اليوم محط أنظار واهتمام دول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات.