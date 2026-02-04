رئيس الحكومة يواصل لقاءاته في دبي ويجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار استمرار لقاءاته على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 4 شباط (فبراير) 2026، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الوضع العام في العراق، ومناقشة المساعي والحوارات الجارية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل للحكومة الاتحادية الجديدة.

كما شكّلت مستجدات وتطورات الأوضاع في سوريا محوراً آخر من الاجتماع، حيث جرى التأكيد على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار، واعتماد الحلول السلمية في معالجة الخلافات والمشاكل، مع التشديد على ضمان احترام حقوق الشعب الكوردي مع سائر المكونات السورية الأخرى. أعرب الأمين العام للجامعة العربية عن تقديره العالي لدور الرئيس بارزاني، وكذلك دور رئيس حكومة الإقليم بهذا الصدد.