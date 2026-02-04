رئيس الحكومة يجتمع في دبي مع المدير العام لمنظمة اليونسكو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استمراراً لنشاطاته في دبي، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 4 شباط (فبراير) 2026، مع المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خالد العناني.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة تهانيه للمدير العام بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

من جانبه، استعرض المدير العام لليونسكو مشاريع المنظمة المعنية بحماية وترميم الآثار، مشيراً بصفة خاصة إلى مشروع ترميم قلعة أربيل، بوصفها معلماً تاريخياً وإرثاً حضارياً عالمياً عريقاً.

وفي محور آخر من الاجتماع، دعا رئيس الحكومة إلى إشراك إقليم كوردستان كعضو مشارك في منظمة اليونسكو. وأبدى المدير العام للمنظمة استعداد اليونسكو للتعاون والتنسيق الكاملين في هذا الصدد.