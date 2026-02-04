برهم صالح: الأوضاع في سوريا مثيرة للقلق والجهود الأممية مستمرة لإغاثة غربي كوردستان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء 4 شباط 2026، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع في سوريا، مؤكداً استمرار المساعي الدولية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، لاسيما في شمال سوريا.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24" في دبي، عمار نجم الدين، سلط صالح الضوء على آخر جهود الأمم المتحدة لإيصال المعونات إلى "روج آفا" وبالأخص مدينة كوباني، مشيداً بالدور الإنساني الذي يلعبه إقليم كوردستان في هذا الصدد. وقال صالح: "نثمن عالياً دور إقليم كوردستان ومساندته في عملية إيصال المساعدات".

وأشار صالح إلى أهمية استقرار الأوضاع الميدانية لضمان نجاح العمليات الإغاثية، قائلاً: "نأمل أن يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار القائم وتنفيذه بدقة، لتمهيد الطريق أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها".

وختم المفوض السامي تصريحه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تواصل جهودها الحثيثة لتأمين احتياجات السكان، مبيناً أن المساعدات شملت مناطق عدة، من بينها حلب وقامشلي وصولاً إلى مدينة كوباني.