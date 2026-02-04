نبذ الكراهية وبناء الثقة.. أبرز مخرجات لقاء الشرع مع رئاسة المجلس الوطني الكوردي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أجرت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط 2026، في إطار سلسلة لقاءات وطنية تهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة وبناء سوريا الجديدة.

جاء هذا اللقاء عقب اجتماع عقده وفد المجلس مع وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في الثاني من شباط. وتناول الاجتماع مع الشرع جملة من القضايا الوطنية الملحة، وفي مقدمتها القضية الكوردية، حيث جرى التأكيد على اعتماد لغة الحوار كسبيل وحيد وأساسي لحل كافة القضايا العالقة وضمان استقرار البلاد.

من جانبه، استعرض وفد المجلس الوطني الكوردي مواقفه التاريخية منذ تأسيس الحركة السياسية الكوردية، مؤكداً تمسكه بسوريا ديمقراطية لكل السوريين، مع ضمان الحقوق القومية للشعب الكوردي ضمن إطار الدولة السورية الموحدة.

كما رحب المجلس بالمرسوم رقم (13) وصَفَهُ بـ"الخطوة الإيجابية والهامة"، داعياً في الوقت ذاته إلى استكمال هذه الخطوات عبر تثبيت الحقوق القومية للكورد في الدستور السوري الجديد، بما يعكس هوية سوريا المتعددة القوميات والأديان، ويضمن العدالة والمساواة بين جميع المكونات.

بدوره، أكد الشرع خلال اللقاء على ضرورة معالجة المظالم التاريخية التي تعرض لها الكورد في الفترات السابقة، مشدداً على أهمية مشاركتهم الفاعلة على كافة الأصعدة في عملية إعادة الإعمار وبناء الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التواصل المستمر، ونبذ خطاب الكراهية، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين السوريين، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار المنشود وبناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل حقوق الجميع.