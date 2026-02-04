بلدية أربيل تعلن استمرار حملة إزالة التجاوزات لتجميل مظهر المدينة

منذ ساعة

أعلن رئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي عن استمرار حملة إزالة التجاوزات ضمن خطة إعادة تنظيم وتجميل مظهر الأسواق، وذلك بهدف القضاء على العوائق التي تواجه حركة السائقين والمشاة.

وصرح رئيس بلدية أربيل، لـكوردستان24 اليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2026، بأن فرق بلدية أربيل، بالتنسيق مع شرطة البلدية، تواصل حملتها الواسعة لإزالة التجاوزات وإعادة تنظيم الأسواق في المدينة.

وأضاف عبد الهادي أن الوزارة منحت البلدية الصلاحيات الكاملة لمعاقبة أي شخص أو صاحب محل يرتكب مخالفة ولا يلتزم بإجراءات البلدية.

وحول طبيعة العقوبات المفروضة على المخالفين، أوضح قائلًا: "وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2018 الخاص بمنع التجاوزات، فإن أي صاحب محل أو كاسب يتسبب في تشويه مظهر الأسواق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتبدأ العقوبات من الغرامة المالية وتصل إلى إغلاق المحل، وذلك في حال تكرار المخالفة وعدم الامتثال للتنبيهات الصادرة عن البلدية".

كما أكد رئيس بلدية أربيل على استمرار هذه الحملة لتشمل كافة الأسواق والشوارع العامة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل حركة المرور للمواطنين والمركبات في وسط مدينة أربيل.