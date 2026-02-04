شابة كوردية تحصد جائزة أفضل رياضية شابة في النروج

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اختيرت الشابة الكوردية لَنيا قيس كأفضل شابة رياضية في النرويج لعام 2026، وذلك لتميزها في المجال الرياضي وتحقيقها إنجازات تفوق عمرها بكثير.

لَنيا البالغة من العمر 18 عاماً، هي ابنة اللاعب السابق لنادي أربيل، قيس نجم الدين، وتعمل حالياً مع والدها في مجال التدريب بالنرويج، حيث يحمل كلاهما شهادات تدريبية دولية معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وتعد لَنيا أصغر مدربة على مستوى النرويج، وهي حاصلة على رخصة التدريب الأوروبية (B)، وتتولى حالياً مهمة تدريب فريق السيدات في نادي "لانغ هوس" النرويجي.

وشهد حفل توزيع الجوائز السنوي للأبطال الرياضيين سابقة تاريخية، حيث أصبحت لَنيا أول شخص يتسلم هذه الجائزة في مطلع العام بعد قرار بتعديل موعد التكريم ليكون في يناير بدلاً من نهاية العام.

إشادة رسمية: "لَنيا أذهلتنا بإنجازاتها"

أعربت آني ليندبو، المتحدثة باسم الاتحادات الرياضية النرويجية وعمدة العاصمة أوسلو، عن فخر المؤسسة الرياضية النرويجية بتكريم الشباب الذين حققوا نجاحات استثنائية.

مشيرة إلى أن اختيار لَنيا جاء بعد أن أذهلت الجميع بحصولها على رخصة التدريب (C) وهي في سن الثالثة عشرة فقط، وتقديمها خدمات جليلة لقطاع الناشئين في النرويج.

وأضافت ليندبو أن لَنيا أصبحت في عام 2015 أصغر مدربة في البلاد تحصل على رخصة التدريب (B)، والآن بمقدورها كشابة منح رخصة التدريب (C) للمتقدمين الجدد، لذا تم اختيارها بكل فخر لنيل جائزة أفضل شابة مبكرة للإبداع الرياضي لعام 2026.

من جانبها، أعلنت لَنيا، أنها تهدي هذا النجاح "لنساء وطني المكافحات خلال مراسم التكريم".

ظهرت لَنيا قيس بالزي الكوردي التقليدي، وألقت كلمة أكدت فيها امتنانها لنشأتها في بلد آمن ودعم والديها الكبير لها.

وأوضحت لَنيا أن اختيارها ارتداء الزي الكوردي في هذا المحفل العالمي يأتي كرسالة وفاء، قائلة: أردت أن يعلم الجميع أن السكينة والأمان اللذين أعيشهما هنا هما ثمرة كفاح وتعب نساء وفتيات وطني، لذا أتمنى أن تتقبلوا بقلب رحب حضوري بهذا الزي، فأنا لا يمكنني بأي حال من الأحوال نسيان ثقافة وأصالة وطني.. عاشت كوردستان.