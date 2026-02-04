سنتكوم تعلن تدمير 5 مواقع لداعش في سوريا

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن قواتها نفذت خمس ضربات جوية استهدفت مواقع محددة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من سوريا خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الثاني إلى 2 شباط الجاري.

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استخدمت نحو 50 صاروخاً أُطلقت عبر مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة، مما أسفر عن تدمير مواقع حيوية للتنظيم شملت قاعدة اتصالات ومركزاً لوجستياً هاماً ومستودعات لتخزين الأسلحة والذخيرة.

من جانبه، أكد قائد "سنتكوم"، براد كوبر، أن استهداف هذه المواقع يبرهن على استمرار التركيز والالتزام بمنع عودة ظهور التنظيم في سوريا.

مشدداً على أن العمل بالتنسيق مع القوات الحليفة والشريكة لضمان الهزيمة النهائية لداعش من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة والمنطقة والعالم أكثر أماناً.

تأتي هذه السلسلة من الهجمات ضمن العملية المعروفة باسم "ضربة عين الصقر" (Operation Hawk eye Strike)، والتي أطلقتها القوات الأمريكية وشركاؤها رداً على هجوم وقع في 13 كانون الأول الماضي، حين نصب مسلحو "داعش" كميناً للقوات الأمريكية والسورية في منطقة تدمر، مما أدى حينها إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم.

في سياق متصل، كشفت "سنتكوم" عن إحصائيات العمليات خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة مقتل واعتقال أكثر من 50 مسلحاً من التنظيم.

كما أشارت إلى إنجاز استخباري بارز تمثل في مقتل القيادي "بلال حسن جاسم" بضربة دقيقة شمال غربي سوريا في 16 كانون الثاني 2026، وهو المسؤول المباشر عن المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم الدموي في كانون الأول من العام المنصرم.