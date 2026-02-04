تركيا تكشف تفاصيل تحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي على أراضيها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن النتائج الأولية لتحليل تسجيلات الصندوق الأسود الخاصة بالطائرة العسكرية الليبية التي تحطمت قرب أنقرة قبل شهرين.

مؤكداً أن البيانات أظهرت تعرض الطائرة لعطل فني جسيم أصاب مولداتها الكهربائية.

وأوضح الوزير في تصريحات رسمية أن التسجيلات الصوتية داخل قمرة القيادة وثقت لحظات حرجة بدأت بعد دقيقتين فقط من الإقلاع، حيث أبلغ الطاقم عن تعطل المولدين الثاني والثالث تِباعاً، مما أدى إلى توقف الأنظمة الكهربائية بشكل كامل واضطرار الطيارين إلى قيادة الطائرة يدوياً.

وأشار أورال أوغلو إلى أن الطاقم أطلق نداء استغاثة وطلب العودة للمطار، مع استمرار التواصل مع برج المراقبة حتى اختفاء الطائرة عن الرادار في تمام الساعة 20:27 بالتوقيت المحلي.

لافتاً إلى أن النظام الكهربائي عاد للعمل جزئياً لفترة وجيزة قبل وقوع الكارثة.

وفي الختام، شدد الوزير على أن التقرير النهائي بانتظار استكمال التحقيقات القضائية وتقارير الخبراء الفنية، مذكراً بأن الحادث الذي وقع في قضاء "هايمانا" يوم 23 ديسمبر الماضي، قد أودى بحياة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد وأربعة من مرافقيه.